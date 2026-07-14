Відомо, що молодята організували скромне святкування, а серед запрошених був особливий гість – їхній пес Грег, який отримав почесну роль "найкращого хлопчика". Пара опублікувала фото з весілля в інстаграмі.
Веслі обрав темний костюм, який підкреслив світлою сорочкою та краваткою, а наречена віддала перевагу лаконічному образу. Наталі одягла білу сукню прямого крою, а образ довершували туфлі на низькому каблуку. Волосся ж залишила розпущеним, а от від весільної фати відмовилась. Цікаво, що наречена навіть була без букету.
Пара опублікувала скромні фото з церемонії, а майже на всіх кадрах присутній їхній пес. Церемонія одруження проходила на свіжому повітрі під пальмами.
Пол Веслі та Наталі Кукенбург одружились / Фото з інстаграмуНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Не відомо, чи серед гостей були друзі актора по знімальному майданчику серіалу "Щоденники вампіра". Подружжя не повідомило жодних деталей.
Нагадаємо, що Пол освідчився Наталі минулого року під час відпочинку у Тоскані. Чоловік подарував обручку з великим діамантом.
З ким одружувався Пол Веслі у минулому
- У 2011 році знаменитість вперше став на дорогу сімейного життя з Торі ДеВітто. Та цей союз протривав усього два роки.
- З 2013 по 2017 роки Пол зустрічався з Фібі Тонкін, яка зіграла у спін-оффі "Первородні". Та і ці стосунки не склались, а сама актора пішла під вінець минулого року.
- А от другою дружиною Веслі стала Інес Де Рамон у 2019 році. У 2022 році подружжя розлучилось і майже одразу знайшло собі нових других половинок. До слова, Інес зараз у стосунках із Бредом Піттом.
А допоки хтось із зірок "Щоденників вампіра" влаштовує особисте життя, інші стають батьками – акторка Кендіс Кінг, яка зіграла роль Керолайн, нещодавно втретє стала мамою.