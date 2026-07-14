Відомо, що молодята організували скромне святкування, а серед запрошених був особливий гість – їхній пес Грег, який отримав почесну роль "найкращого хлопчика". Пара опублікувала фото з весілля в інстаграмі.

Веслі обрав темний костюм, який підкреслив світлою сорочкою та краваткою, а наречена віддала перевагу лаконічному образу. Наталі одягла білу сукню прямого крою, а образ довершували туфлі на низькому каблуку. Волосся ж залишила розпущеним, а от від весільної фати відмовилась. Цікаво, що наречена навіть була без букету.

Пара опублікувала скромні фото з церемонії, а майже на всіх кадрах присутній їхній пес. Церемонія одруження проходила на свіжому повітрі під пальмами.

Пол Веслі та Наталі Кукенбург одружились / Фото з інстаграму

Не відомо, чи серед гостей були друзі актора по знімальному майданчику серіалу "Щоденники вампіра". Подружжя не повідомило жодних деталей.

Нагадаємо, що Пол освідчився Наталі минулого року під час відпочинку у Тоскані. Чоловік подарував обручку з великим діамантом.

З ким одружувався Пол Веслі у минулому

У 2011 році знаменитість вперше став на дорогу сімейного життя з Торі ДеВітто. Та цей союз протривав усього два роки.

З 2013 по 2017 роки Пол зустрічався з Фібі Тонкін, яка зіграла у спін-оффі "Первородні". Та і ці стосунки не склались, а сама актора пішла під вінець минулого року.

А от другою дружиною Веслі стала Інес Де Рамон у 2019 році. У 2022 році подружжя розлучилось і майже одразу знайшло собі нових других половинок. До слова, Інес зараз у стосунках із Бредом Піттом.

А допоки хтось із зірок "Щоденників вампіра" влаштовує особисте життя, інші стають батьками – акторка Кендіс Кінг, яка зіграла роль Керолайн, нещодавно втретє стала мамою.