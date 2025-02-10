В своем интервью пропагандисту Дудю Потап не обошел ни одной темы, которая касается его карьеры, сообщает 24 Канал. В частности, он рассказал о шоубизнесе, финансах и продюсерской деятельности.

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Потап рассказал Дудю о шоубизнесе, деньги и продюсерской деятельности

Пока украинцы продолжают бороться за свое право на жизнь в условиях тяжелой войны, Потап, похоже, сосредоточен на изучении латиноамериканского рынка и шоубизнеса. В интервью российскому пропагандисту Потап поделился своим опытом работы, рассказал о финансовых аспектах этой деятельности и поделился своим взглядом на продюсерскую работу.

Он считает, что его главное умение, которое делает его таким успешным, заключается в способности понимать, что станет хитом, а что – нет. Это позволяет ему ориентироваться в мире музыки, предвидеть тенденции и создавать популярные проекты.

Продюсер считает, что в Украине часто не понимают, какие бюджеты необходимы для того, чтобы музыкальные проекты могли получить международное признание. Потап говорит, что без значительных инвестиций в продвижение и надлежащего финансирования трудно достичь серьезного успеха на мировой сцене. Однако считает, что уже хорошо изучил латиноамериканский рынок.

Скандальный продюсер обратил внимание на то, что работа в латиноамериканском шоубизнесе значительно сложнее и дороже, чем в постсоветском пространстве. Он отметил, что масштаб и требования к продукции на международной арене значительно выше, и это предполагает большие финансовые затраты. В качестве примера, Потап привел практику написания песен на заказ (гострайтинг) в США, где цены за одну композицию варьируются от 40 000 долларов до 200 000 долларов.