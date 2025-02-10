У своєму інтерв'ю пропагандисту Дудю Потап не оминув жодної теми, яка стосується його кар'єри, повідомляє 24 Канал. Зокрема, він розповів про шоубізнес, фінанси та продюсерську діяльність.

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Потап розповів Дудю про шоубізнес, гроші та продюсерську діяльність

Поки українці продовжують виборювати своє право на життя в умовах важкої війни, Потап, схоже, зосереджений на вивченні латиноамериканського ринку та шоубізнесу. В інтерв'ю російському пропагандисту Потап поділився своїм досвідом роботи, розповів про фінансові аспекти цієї діяльності та поділився своїм поглядом на продюсерську роботу.

Він вважає, що його головне вміння, яке робить його таким успішним, полягає в здатності розуміти, що стане хітом, а що – ні. Це дозволяє йому орієнтуватися у світі музики, передбачати тенденції та створювати популярні проєкти.

Продюсер вважає, що в Україні часто не розуміють, які бюджети необхідні для того, щоб музичні проєкти могли отримати міжнародне визнання. Потап каже, що без значних інвестицій у просування та належного фінансування важко досягти серйозного успіху на світовій сцені. Однак вважає, що уже добре вивчив латиноамериканський ринок.

Скандальний продюсер звернув увагу на те, що робота в латиноамериканському шоубізнесі значно складніша та дорожча, ніж у пострадянському просторі. Він зазначив, що масштаб і вимоги до продукції на міжнародній арені значно вищі, і це передбачає великі фінансові витрати. Як приклад, Потап навів практику написання пісень на замовлення (гострайтинг) у США, де ціни за одну композицію варіюються від 40 000 доларів до 200 000 доларів.