Звезда экранов скончалась 16 августа, всего за пять дней до своего дня рождения. Женщину нашли без сознания в апартаментах в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). По данным прессы, эта квартира сдавалась в краткосрочную аренду.

Как сообщает издание TMZ, знакомый знаменитости позвонил в службу 911 в 13:51. Журналистам удалось получить запись переговоров с экстренными службами. Во время звонка диспетчер четко произносит слова "остановка сердца" и "передозировка".

Врачи мгновенно прибыли на место вызова и пытались спасти артистку. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию и применяли расширенные меры по поддержанию жизни. К сожалению, усилия специалистов оказались тщетными. В 14:32 врачи официально констатировали ее смерть.

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Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

Жители жилого комплекса рассказали прессе, что в тот день в коридорах царила суматоха из-за большого количества спасателей. У дверей квартиры также видели двух ошеломленных мужчин. Кроме того, источники издания People утверждают, что в комнате якобы нашли препарат, который используют для оказания экстренной помощи при передозировке опиоидами. Однако местная полиция пока не подтвердила этот факт официально.

Актриса Панеттьери / фото из инстаграма

Стоит отметить, что слова сотрудника диспетчерской службы пока не являются официальной причиной смерти. Следователи не обнаружили на теле травм или признаков насилия. Окончательную причину гибели бывшей невесты Владимира Кличко установят только после проведения вскрытия и дополнительных экспертиз.

Напомним, что ранее Хейден Панеттьери откровенно рассказывала о своей тяжелой борьбе с зависимостью от алкоголя и запрещенных препаратов. Свой сложный путь к выздоровлению она описала в мемуарах, вышедших весной 2026 года. У звезды осталась 11-летняя дочь Кая от украинского боксера.