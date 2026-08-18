Зірка екранів пішла з життя 16 серпня, лише за п'ять днів до свого дня народження. Жінку знайшли без свідомості в апартаментах міста Грінвілл (штат Південна Кароліна). За даними преси, це помешкання здавалося в короткострокову оренду.

Як повідомляє видання TMZ, знайомий знаменитості зателефонував на лінію 911 о 13:51. Журналістам вдалося отримати запис перемовин екстрених служб. Під час дзвінка диспетчер чітко промовляє слова "зупинка серця" та "передозування".

Лікарі миттєво прибули на місце виклику та намагалися врятувати артистку. Медики проводили серцево-легеневу реанімацію та застосовували розширені заходи підтримки життя. На жаль, зусилля фахівців виявилися марними. О 14:32 лікарі офіційно констатували її смерть.

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Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

Мешканці житлового комплексу розповіли пресі, що того дня в коридорах панувала метушня через велику кількість рятувальників. Біля дверей квартири також бачили двох приголомшених чоловіків. Крім того, джерела видання People стверджують, що в кімнаті нібито знайшли препарат, який використовують для екстреної допомоги під час передозування опіоїдами. Проте місцева поліція наразі не підтвердила цей факт офіційно.

Акторка Панеттьєрі / фото з інстаграму

Варто зауважити, що слова працівника диспетчерської служби ще не є офіційною причиною смерті. Слідчі не виявили на тілі травм чи ознак насильства. Остаточну причину загибелі колишньої нареченої Володимира Кличка встановлять лише після проведення розтину та додаткових експертиз.

Нагадаємо, що раніше Гейден Панеттьєрі відверто розповідала про свою важку боротьбу із залежністю від алкоголю та заборонених препаратів. Свій складний шлях до відновлення вона описала у мемуарах, які вийшли навесні 2026 року. У зірки залишилася 11-річна донька Кая від українського боксера.