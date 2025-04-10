В сети завирусились кадры с этого футбольного матча, где королевские болельщики пережили настоящие "эмоциональные качели", пишет Show 24.

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Так, эмоции королевской семьи менялись в течение игры. Сначала они радовались, когда на 35-й минуте Морган Роджерс забил гол и вывел "Астон Виллу" вперед.

Но радость длилась недолго – через четыре минуты ПСЖ сравнял счет.

Во втором тайме парижане забили еще два мяча. На 49-й минуте отличился Кварацхелия, а в конце матча Мендеш установил окончательный счет 3:1 в пользу ПСЖ.

Стоит отметить, что принц Уильям является преданным фанатом "Астон Виллы". Выбор в пользу бирмингемского клуба он сделал еще в детстве, желая отличаться от большинства друзей, которые поддерживали других звёзд английского футбола – "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не тот результат, который мы хотели, но это еще не конец. Давайте второй этап в Villa Park,

– отметил принц Уэльский на официальной странице в инстаграме.

Заметим, судьба четвертьфинального противостояния решится 15 апреля, когда команды сыграют ответный матч в Бирмингеме.

Интересно, что принц Уэльский не первый раз посещает футбольный матч с принцем Джорджем. В частности, они ранее наблюдали за противостоянием между "Астон Виллой" и "Ноттингем Форест". Принц Уильям и принц Джордж также присутствовали на матче между "Астон Виллой" и "Лиллем". Иногда Кейт, принцесса Уэльская, также присоединяется к ним на спортивных мероприятиях.

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