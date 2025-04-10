У мережі завірусилися кадри з цього футбольного матчу, де королівські вболівальники пережили справжні "емоційні гойдалки", пише Show 24.

Вас також може зацікавити Король Чарльз III та королева Камілла відзначили 20-річчя шлюбу: рідкісні архівні кадри подружжя

Так, емоції королівської родини змінювались протягом гри. Спочатку вони раділи, коли на 35-й хвилині Морган Роджерс забив гол і вивів "Астон Віллу" вперед.

Але радість тривала недовго – через чотири хвилини ПСЖ зрівняв рахунок.

У другому таймі парижани забили ще два м'ячі. На 49-й хвилині відзначився Кварацхелія, а наприкінці матчу Мендеш встановив остаточний рахунок 3:1 на користь ПСЖ.

Варто зазначити, що принц Вільям є відданим фанатом "Астон Вілли". Вибір на користь бірмінгемського клубу він зробив ще в дитинстві, бажаючи відрізнятися від більшості друзів, які підтримували інших зірок англійського футболу – "Манчестер Юнайтед" і "Челсі".

Не той результат, який ми хотіли, але це ще не кінець. Давайте другий етап у Villa Park,

– зазначив принц Уельський на офіційній сторінці в інстаграмі.

Зауважимо, доля чвертьфінального протистояння вирішиться 15 квітня, коли команди зіграють матч-відповідь у Бірмінгемі.

Цікаво, що принц Уельський не перший раз відвідує футбольний матч з принцом Джорджем. Зокрема, вони раніше спостерігали за протистоянням між "Астон Віллою" та "Ноттінгем Форест". Принц Вільям та принц Джордж також були присутні на матчі між "Астон Віллою" та "Ліллем". Іноді Кейт, принцеса Уельська, також приєднується до них на спортивних заходах.

Напередодні українська телеведуча Ольга Фреймут також показала, як проводить час зі своєю донькою.