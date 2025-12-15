По данным иностранных СМИ, полиция уже задержала мужчину. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание Page Six.

32-летний Ник Райнер сейчас содержится в тюрьме Parker Center в Лос-Анджелесе. Залог установлен в размере 4 миллиона долларов. По данным правоохранительных органов, как пишет Los Angeles Times, мужчину взяли под стражу в 21:15 воскресенья и официально зарегистрировали в 5:04 утра.

Как известно, в юности Ник Райнер имел проблемы с наркотиками. Об этом он в 2016 году рассказывал в интервью изданию People. Впервые его отправили в реабилитационный центр в 15 лет. После отказа возвращаться к реабилитации парень некоторое время жил в приютах и просто на улицах. Впоследствии Ник якобы преодолел зависимость и даже снял вместе с отцом полуавтобиографический фильм "Быть Чарли" о зависимости и выздоровлении.

Роб и Ник Райнеры / Фото Getty Images

Что известно о смерти Роба Райнера и его жены?

78-летнего режиссера и его 68-летнюю жену Мишель нашли мертвыми в воскресенье в их доме в Лос-Анджелесе.

Тела родителей обнаружила их дочь Роми. По информации The New York Post, супругов нашли с перерезанным горлом.

Для справки! Кроме Ника и Роми, у Роба и Мишель еще был общий сын Джейк. Кроме того, у Райнера есть приемная дочь Трейси от первого брака с Пенни Маршалл.