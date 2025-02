Роберта Флек ушла из жизни в окружении ее семьи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. О смерти исполнительницы сообщила ее публицистка Элейн Шок.

Наши сердца разбиты из-за того, что знаменитая Роберта Флек умерла сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта сломала границы и побила рекорды. Она также была гордым педагогом,

– сообщили в заявлении.

Певица имела проблемы со здоровьем последние несколько лет. В конце 2022 года врачи диагностировали ей боковой амиотрофический склероз. Из-за этого она не могла петь и перестала выходить на публику.

Чем известна Роберта Флек

Певица родилась в штате Северная Каролина. В 1972 году ее песня The First Time Ever I Saw Your Face появилась в фильме Клинта Иствуда. С тех пор Роберта Флек получила немалую популярность, а ее трек взлетел в топы музыкальных чартов.

Также Роберта Флек известна исполнением трека Killing Me Softly With His Song Чарли Фокса и Нормана Гимбела. Этот хит пять недель возглавлял чарт Billboard.

Роберта Флек является обладательницей пяти Грэмми, а при жизни ее номинировали на эту престижную премию 14 раз. Несмотря на то, что ее знали из-за любовных хитов, в своих треках она часто поднимала важные темы – расовую несправедливость, неравенство и трудности ЛГБТК-сообщества.