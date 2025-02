Роберта Флек пішла з життя в оточенні її родини. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Про смерть виконавиці сповістила її публіцистка Елейн Шок.

До слова Відомий американський музикант, який працював з гуртом KISS, загинув у жахливій ДТП

Наші серця розбиті через те, що славетна Роберта Флек померла сьогодні вранці, 24 лютого 2025 року. Вона померла мирно в оточенні своєї родини. Роберта зламала кордони та побила рекорди. Вона також була гордим педагогом,

– повідомили в заяві.

Співачка мала проблеми зі здоров'ям останні кілька років. Наприкінці 2022 року лікарі діагностували їй бічний аміотрофічний склероз. Через це вона не могла співати й перестала виходити на публіку.

Чим відома Роберта Флек

Співачка народилась у штаті Північна Кароліна. У 1972 році її пісня The First Time Ever I Saw Your Face з'явилась у фільмі Клінта Іствуда. Відтоді Роберта Флек здобула чималу популярність, а її трек злетів у топи музичних чартів.

Також Роберта Флек відома виконанням треку Killing Me Softly With His Song Чарлі Фокса і Нормана Гімбела. Цей хіт п’ять тижнів очолював чарт Billboard.

Роберта Флек є володаркою п'яти Греммі, а за життя її номінували на цю престижну премію 14 разів. Попри те, що її знали через любовні хіти, у своїх треках вона часто підіймала важливі теми – расову несправедливість, нерівність і труднощі ЛГБТК-спільноти.