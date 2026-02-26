Трагическую весть сообщили на фейсбук-странице Национальной филармонии Украины.
Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. Он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, ученикам и многочисленным поклонникам творчества Романа Исааковича,
– отметила команда Национальной филармонии Украины.
Причину смерти Кофман не разглашают. Погребение народного артиста Украины состоится в пятницу, 27 февраля 2026 года в 10.30 на главном общественном кладбище Иерусалима.
Что известно о Романе Кофмане?
- Он родился 15 июня 1936 года в Киеве. Образование получил в Киевской консерватории, изучал скрипку у М. Макаренко и дирижирование у М. Канерштейна.
- В течение карьеры Кофман выступал с более 70 оркестрами в Европе, Америке и других континентах, получив репутацию одного из ведущих дирижеров своего времени.
- Роман Кофман был Заслуженным деятелем искусств Украины, народным артистом Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Эти почетные звания стали признанием его большого таланта, упорного труда и весомого вклада в развитие украинской культуры.
- С 1990 года Кофман возглавлял Киевский камерный оркестр.
- В 2003-2008 годах он был генеральным музыкальным директором Боннской оперы (Германия) и руководил Бетховенским симфоническим оркестром.
- В 2012-2019 годах Кофман возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.
- Кроме концертной деятельности, он был многолетним педагогом и оставил значительный след в истории национального искусства.
- К тому же он был профессором Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, где воспитал плеяду талантливых музыкантов.