Трагическую весть сообщили на фейсбук-странице Национальной филармонии Украины.

Не пропустите "Медленно" зазвучала по-новому: Дорофеева растрогала до слез перепевом хита ADAM

Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. Он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, ученикам и многочисленным поклонникам творчества Романа Исааковича,

– отметила команда Национальной филармонии Украины.

Причину смерти Кофман не разглашают. Погребение народного артиста Украины состоится в пятницу, 27 февраля 2026 года в 10.30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Что известно о Романе Кофмане?