Трагічну звістку сповістили на фейсбук-сторінці Національної філармонії України.

Не пропустіть "Повільно" зазвучала по-новому: Дорофєєва розчулила до сліз переспівом хіта ADAM

Світ втратив не лише геніального музиканта, а й великого гуманіста, письменника та педагога. Він допомагав виживати всім нам, наповнюючи стіни нашої Колонної зали світлом високого мистецтва. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, учням та численним шанувальникам творчості Романа Ісааковича,

– зазначила команда Національної філармонії України.

Причину смерті Кофман не розголошують. Поховання народного артиста України відбудеться у п'ятницю, 27 лютого 2026 року о 10.30 на головному громадському кладовищі Єрусалиму.

Що відомо про Романа Кофмана?