Трагічну звістку сповістили на фейсбук-сторінці Національної філармонії України.
Не пропустіть "Повільно" зазвучала по-новому: Дорофєєва розчулила до сліз переспівом хіта ADAM
Світ втратив не лише геніального музиканта, а й великого гуманіста, письменника та педагога. Він допомагав виживати всім нам, наповнюючи стіни нашої Колонної зали світлом високого мистецтва. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, учням та численним шанувальникам творчості Романа Ісааковича,
– зазначила команда Національної філармонії України.
Причину смерті Кофман не розголошують. Поховання народного артиста України відбудеться у п'ятницю, 27 лютого 2026 року о 10.30 на головному громадському кладовищі Єрусалиму.
Що відомо про Романа Кофмана?
- Він народився 15 червня 1936 року в Києві. Освіту здобув в Київській консерваторії, вивчав скрипку у М. Макаренка та диригування у М. Канерштейна.
- Протягом кар'єри Кофман виступав із понад 70 оркестрами в Європі, Америці та інших континентах, здобувши репутацію одного з провідних диригентів свого часу.
- Роман Кофман був Заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ці почесні звання стали визнанням його великого таланту, наполегливої праці і вагомого внеску у розвиток української культури.
- З 1990 року Кофман очолював Київський камерний оркестр.
- У 2003-2008 роках він був генеральним музичним директором Боннської опери (Німеччина) та керував Бетговенським симфонічним оркестром.
- У 2012-2019 роках Кофман очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України.
- Крім концертної діяльності, він був багаторічним педагогом і професором Національної музичної академії України, де виховав плеяду талановитих музикантів і залишив значний слід в історії національного мистецтва.
- До того ж він був професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, де виховав плеяду талановитих музикантів.