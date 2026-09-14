После того как генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну, в центре внимания оказалась его новая жена Александра. У них запутанная история любви, жизнь нелегкая и полна событий, как в кино. Ну, все как мы любим.

Немного предыстории. 7 сентября Руслан Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП о возможном "крышевании" незаконных колл-центров сотрудниками Офиса генпрокурора. Сам Кравченко назвал свое решение политическим и заявил, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Он также отрицал свою причастность к получению или легализации средств от незаконных колл-центров. Сегодня стало известно, что Кравченко покинул страну, а его жена уехала на несколько дней раньше.

Кто такая Александра Кравченко

Девичья фамилия Александры – Паровишник, а до брака с Кравченко она носила фамилию Шовкопляс. И вот это интересный ключевой момент, но об этом позже. Точный возраст женщины в открытых источниках подтвердить не удалось. Однако, сопоставив определенные факты и временные промежутки, можно сделать вывод, что Александре примерно 36 лет.



Жена генпрокурора Кравченко / фото из открытых источников

Гораздо больше известно о ее профессиональном пути. Александра имеет степень кандидата юридических наук и работает ассистенткой кафедры административного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Работает… или уже "работала"… Университет также указывает ее в качестве авторки монографии об административно-правовом регулировании в сфере обеспечения прав людей с инвалидностью, которая вышла в 2016 году под девичьей фамилией Паровишник. На сайте также есть ее материал об информационной безопасности в Украине и другие работы.

Как пишет Центр противодействия коррупции, только в 2025 году Александра заработала почти 6,5 миллиона гривен. А за 2024 год – 5,8 миллиона. В целом, годовые доходы супруги генпрокурора с 2021 года держались на уровне 4,6 – 6,5 миллиона гривен в год. Все данные находятся в открытом доступе, так как указаны в декларации ее бывшего мужа. Вот мы и подошли к интересной любовной истории.

Как генпрокурор Кравченко познакомился с женой

В сети активно распространяется версия, что Кравченко и Александра были знакомы еще со студенческих лет. Автор одного из постов в фейсбуке утверждает, что Руслан якобы был влюблен в Александру, однако она тогда не отвечала ему взаимностью. Подтверждения этой истории от самих Кравченко пока нет.



Руслан Кравченко и Александра Кравченко / Коллаж из открытых источников

Известно, что в 2018 году Александра уже была женой Максима Шовкопляса – прокурора, который впоследствии работал в Специализированной экологической прокуратуре Харьковской области. Декларация Шовкопляса за 2018 год подтверждает, что Александра была указана в ней как его супруга.

Весной 2026 года Александра и Руслан Кравченко поженились. Об изменении ее фамилии свидетельствуют данные по ФЛП: весной этого года в реестре вместо Шовкопляс появилась фамилия Кравченко. Именно эти данные стали одним из подтверждений нового брака.



Любовная история Руслана Кравченко / Центр противодействия коррупции

Интересно, что еще в ноябре 2025 года Кравченко посещал юридический университет и вручал сотрудникам почетные грамоты генпрокурора. Среди награжденных была и Александра Шовкопляс – тогда она еще носила фамилию бывшего мужа.

Кстати, Шовкопляс тоже не без греха. В июле 2025 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в пособничестве завладению 1,56 тысячи тонн зерна Госрезерва стоимостью почти 12 миллионов гривен. По версии следствия, зерно пытались вывезти из ГП "Хлебная база №76", создав видимость, что оно принадлежит частной компании.

Александру Кравченко в сети называют "Музой"

В сети жену генпрокурора уже окрестили очередной "Музой", проводя параллель с другой историей вокруг Офиса генпрокурора – делом Сергея Кропивы, где в материалах расследования фигурирует Елизавета Ивахненко, которую называли "Музой". Недавно "24 Канал" рассказывал, в каких гламурных и дорогих нарядах Ивахненко появлялась в суде.