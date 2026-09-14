Після того як генпрокурор України Руслан Кравченко покинув країну, у центрі уваги опинилася його нова дружина Олександра. Історія кохання у них заплутана, життя нелегке та сповнене кіношних подій. Ну, все як ми любимо.

Трохи передісторії. 7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливого "кришування" незаконних кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. Сам Кравченко назвав своє рішення політичним і заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Він також заперечував свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних кол-центрів. Сьогодні стало відомо, що Кравченко покинув країну, а його дружина виїхала на кілька днів раніше.

Хто така Олександра Кравченко

Дівоче прізвище Олександри – Паровишник, а до шлюбу з Кравченком вона носила прізвище Шовкопляс. І ось це цікавий ключовий момент, але про це згодом. Точний вік жінки у відкритих джерелах підтвердити не вдалося. Проте, склавши певні факти та часові проміжки можна зробити висновок, що Олександрі приблизно 36 років.



Дружина генпрокурора Кравченка / фото з відкритих джерел

Значно більше відомо про її професійний шлях. Олександра має ступінь кандидатки юридичних наук і працює асистенткою кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Працює…чи вже "працювала"… Університет також вказує її як авторку монографії про адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав людей з інвалідністю, яка вийшла 2016 року під дівочим прізвищем Паровишник. На сайті є також її матеріал про інформаційну безпеку в Україні та інші роботи.

Як пише Центр протидії корупції, тільки у 2025 році Олександра заробила майже 6,5 мільйона гривень. А за 2024 – 5,8 мільйона. Загалом, річні доходи дружини генпрокурора з 2021 року трималися на рівні 4,6 – 6,5 мільйона гривень на рік. Всі дані є у відкритому доступі, бо вказані у декларації її колишнього чоловіка. Ось ми й підійшли до цікавої любовної історії.

Як генпрокурор Кравченко познайомився з дружиною

У мережі активно поширюється версія, що Кравченко та Олександра були знайомі ще зі студентських років. Автор одного з дописів у Фейсбуці стверджує, що Руслан нібито був закоханий в Олександру, однак вона тоді не відповідала йому взаємністю. Підтвердження цієї історії від самих Кравченків наразі немає.



Руслан Кравченко та Олександра Кравченко / Колаж з відкритих джерел

Відомо, що у 2018 році Олександра вже була дружиною Максима Шовкопляса – прокурора, який згодом працював у Спеціалізованій екологічній прокуратурі Харківської області. Декларація Шовкопляса за 2018 рік підтверджує, що Олександра була вказана в ній як його дружина.

Навесні 2026 року Олександра та Руслан Кравченко одружилися. Про зміну її прізвища свідчать дані щодо ФОП: навесні цього року у реєстрі замість Шовкопляс з'явилося прізвище Кравченко. Саме ці дані стали одним із підтверджень нового шлюбу.



Любовна історія Руслана Кравченка / Центр протидії корупції

Цікаво, що ще у листопаді 2025 року Кравченко відвідував юридичний університет і вручав співробітникам почесні грамоти генпрокурора. Серед нагороджених була й Олександра Шовкопляс – тоді вона ще носила прізвище колишнього чоловіка.

До речі, Шовкопляс також не без гріха. У липні 2025 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у пособництві заволодінню 1,56 тисячі тонн зерна Держрезерву вартістю майже 12 мільйонів гривень. За версією слідства, зерно намагалися вивезти з ДП "Хлібна база №76", створивши видимість, що воно належить приватній компанії.

Олександру Кравченко в мережі називають "Музою"

У мережі дружину генпрокурора вже охрестили черговою "Музою", проводячи паралель з іншою історією навколо Офісу генпрокурора – справою Сергія Кропиви, де у матеріалах розслідування фігурує Єлизавета Івахненко, яку називали "Музою". Нещодавно 24 Канал розповідав, у яких гламурних та дорогих образах Івахненко з'являлася у суді.