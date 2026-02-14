Украинские звезды тоже не обошли вниманием День влюбленных: кто-то поделился фото, кто-то лаконично поздравил вторую половинку, а кто-то высказал свои мысли о любви. Как знаменитости поздравили с Днем святого Валентина – собрал 24 Канал.

Смотрите также 5 историй любви украинских звезд, по которым можно писать новеллы

Маша Ефросинина

Ведущая поделилась серией романтических фото с мужем. И написала слова, которые, по ее мнению, являются проявлением любви.

Любовь – это уважать, интересоваться, принимать, жаждать, вкладываться, прощать, заботиться, ждать, смеяться вместе,

– отметила Ефросинина.

Джамала

Победительница Евровидения процитировала слова из своей новой песни "Обнимай", где рассказывает о сильной любви и поддержке.

"Чувствуй. Обнимай. Любовь – в мелочах. С Днем влюбленных!" – поздравила певица.

Илона Гвоздева

Танцовщица показала фото с мужем и поделилась мыслями о том, что для нее любовь. По ее мнению, это не просто бабочки в животе, а что-то гораздо глубже. Уважение, забота и ежедневный сознательный выбор.

Это когда ты знаешь все недостатки и все равно остаешься рядом. Когда не просто держишь за руку, а держишь слово. Когда рядом не из-за страха одиночества, а из-за глубокой ценности друг друга,

– написала Илона Гвоздева.

Ольга Сумская

Актриса опубликовала архивное фото с мужем, Виталием Борисюком. Для супругов это особая дата, ведь именно 14 февраля 25 лет назад началась их романтическая история.

Я помню 14 февраля 1991 года и твое шоколадное сердце, которое ты сам сделал, твоя романтическая записочка... Это самые яркие моменты жизни!

– поделилась Сумская.

Катя Осадчая

Ведущая поделилась серией трогательных семейных фото и показала, что для их с Юрием Горбуновым супругов – любовь. Это и приготовить завтрак, и уметь работать вместе, и оставаться рядом даже в самые сложные моменты.

Любовь – это больше, чем слова. Ты умеешь 365 дней в году мне это доказывать,

– написала Осадчая.

Наталья Могилевская

Певица призналась, что именно во время войны, в 50 лет, нашла самое большое счастье – настоящую любовь.

Скажу, как научил меня говорить ты: мы лучшие, и у нас лучшие дети и семья в мире. И спасибо за твою веру в цветущую мирную Украину. Благодаря ей у меня никогда не опустятся руки,

– обратилась певица к мужу.

Ирина Федишин

Певица опубликовала отрывок из клипа на песню "Как я тебя люблю", где она снималась вместе с мужем.

"День влюбленных – это напоминание, что любовь нужно лелеять каждый день. Поэтому любите. Берегите. Обнимайте чаще", – написала Ирина Федишин.

Иванна Онуфрийчук

Ведущая подчеркнула, что "любить" - это глагол. По ее мнению, любви – это маленькие шаги, которые каждый делает для тех, кто самый дорогой. А любовь – это не только отношения в паре.

Говорят, любовь живет три года. Но я уверена: она не имеет срока годности там, где есть ежедневные действия,

– считает Иванна.

Кристина Решетник

Супруга телеведущего собрала архивные фото и опубликовала те, которые имеют для пары особое значение.

Напомним, также романтическим фото поделились супруги принца и принцессы Уэльских. Они опубликовали снимок, которого ранее не было в сети.