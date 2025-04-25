Соответствующий ролик СолоХа опубликовала в инстаграм-сторис, передает Show 24. Певица приехала с гастролей и сообщила, что у нее поднялся тонус матки.

Кстати Действительно ли певица СолоХа беременна от Цимбалюка: ответ актера

СолоХА играет в спектакле "Наши Кайдаши" вместе с Александром Пискуновым, Натальей Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Таисией Хвостовой, Владимиром Горянским и Ольгой Сумской. На днях они выступили в разных городах Украины. Певица рассказала, что приехала с гастролей и попала под капельницу.

Друзья, приехала с гастролей, вот лежу на капельнице. Поднялся у меня тонус матки. Была на УЗИ, врач сказал: "Срочно на капельницу". Потому что перенервничала,

– поделилась Солоха.

Певица намекнула, что коллега проявил к ней неуважение, однако не уточнила, о ком идет речь.

Перенервничала не потому, что вышла на сцену как актриса. Все прошло безупречно. Были аншлаги, я получила невероятный опыт. Это было замечательно. Но мой коллега имеет неуважение к женщинам, к беременной женщине, к коллеге, к матери. Я не ожидала такого отношения, честно говоря. Поэтому немного разнервничалась по этому поводу. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, только добро,

– отметила она.

СолоХа показалась под капельницей: смотрите видео

СолоХа обратилась к подписчикам

СолоХа обратилась к подписчикам и отметила, чтобы они не позволяли оскорблять себя. Певица добавила, что нужно уважать друг друга, особенно сейчас, в сложные для Украины времена.

Мы и так живем в стрессе. Каждый день. Вы смотрите, что происходит. Я плачу, когда смотрю новости, читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. И еще когда мужчины, актеры, позволяют себе унижать беременную женщину, и вообще женщину,

– сказала певица.

СолоХа обратилась к подписчикам: смотрите видео

Заметим, на днях СМИ распространили информацию о том, что СолоХа якобы беременна от Тараса Цимбалюка. На днях актер, который стал главным героем 14 сезона проекта "Холостяк", опроверг эти слухи.

Напомним, что о третьей беременности СолоХи стало известно в конце марта этого года. Радостной вестью певица поделилась во время концерта. Она узнала, что при надежде, во время подготовки к выступлению.