Відповідний ролик СолоХа опублікувала в інстаграм-сторіс, передає Show 24. Співачка приїхала з гастролей та повідомила, що у неї піднявся тонус матки.

До речі Чи справді співачка СолоХа вагітна від Цимбалюка: відповідь актора

СолоХА грає у виставі "Наші Кайдаші" разом з Олександром Піскуновим, Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Таїсією Хвостовою, Володимиром Горянським та Ольгою Сумською. Днями вони виступили у різних містах України. Співачка розповіла, що приїхала з гастролей та потрапила під крапельницю.

Друзі, приїхала з гастролей, ось лежу на крапельниці. Піднявся у мене тонус матки. Була на УЗД, лікар сказав: "Терміново на крапельницю". Тому що перенервувала,

– поділилась СолоХА.

Співачка натякнула, що колега проявив до неї неповагу, однак не уточнила, про кого йдеться.

Перенервувала не тому, що вийшла на сцену як акторка. Все пройшло бездоганно. Були аншлаги, я отримала неймовірний досвід. Це було чудово. Але мій колега має неповагу до жінок, до вагітної жінки, до колеги, до матері. Я не очікувала такого ставлення, чесно кажучи. Тому трішки рознервувалася з цього приводу. Тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добро,

– зазначила вона.

СолоХа показалася під крапельницею: дивіться відео

СолоХа звернулася до підписників

СолоХа звернулася до підписників та наголосила, аби вони не дозволяли ображати себе. Співачка додала, що потрібно поважати одне одного, особливо зараз, у складні для України часи.

Ми й так живемо в стресі. Кожного дня. Ви дивіться, що відбувається. Я плачу, коли дивлюся новини, читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. І ще коли чоловіки, актори, дозволяють собі принижувати вагітну жінку, та взагалі жінку,

– сказала співачка.

СолоХа звернулася до підписників: дивіться відео

Зауважимо, днями ЗМІ поширили інформацію про те, що СолоХа нібито вагітна від Тараса Цимбалюка. Днями актор, який став головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк", спростував ці чутки.

Нагадаємо, що про третю вагітність СолоХи стало відомо наприкінці березня цього року. Радісною звісткою співачка поділилась під час концерту. Вона дізналась, що при надії, під час підготовки до виступу.