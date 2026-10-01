После " выписки из роддома " 46-летнюю звезду телеканала "1+1" и ее сына Устима ждал праздничный прием. Муж телеведущей, Алексей Ситайло, специально к их приезду украсил комнату. Милым видео ведущая поделилась на своей странице в инстаграме.

Олекса украсил комнату. Это был такой приятный сюрприз,

– рассказала Витвицкая.

Сюрприз от мужа / коллаж 24 Канала

В то же время знаменитость отметила, что первые дни материнства проходят в непростых украинских реалиях. По словам журналистки, первые сутки дома в полном составе оказались беспокойными, очевидно, из-за ночных воздушных тревог. Однако даже это не омрачило семейного счастья.

Мы уже дома. Уже втроем... Первая ночь была... скажем так, очень насыщенной и шумной… Но мы невероятно счастливы,

– рассказала телеведущая.

Кроме того, Витвицкая призналась, что преодолеть волнение перед самостоятельным уходом за ребенком ей помогла профессиональная поддержка медиков. Круглосуточный уход врачей в первые дни после родов существенно снизил тревожность и придал уверенности перед возвращением домой.



