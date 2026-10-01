Після виписки з пологового будинку на 46-річну зірку телеканалу "1+1" та її сина Устима чекав святковий прийом. Чоловік телеведучої, Олексій Ситайло, спеціально до їхнього приїзду задекорував кімнату. Милим відео ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Олекса прикрасив кімнату. Це був такий приємний сюрприз,

– розповіла Вітвіцька.

Сюрпиз від чоловіка / колаж 24 Каналу

Водночас знаменитість зазначила, що перші дні материнства проходять у непростих українських реаліях. За словами журналістки, перша доба вдома у повному складі виявилася неспокійною, вочевидь, через нічні повітряні тривоги. Проте навіть це не затьмарило сімейного щастя.

Ми вже вдома. Вже втрьох... Перша ніч була... скажімо так, дуже насиченою і гучною… Але ми неймовірно щасливі,

– розповіла телеведуча.

Крім того, Вітвіцька зізналася, що подолати хвилювання перед самостійним доглядом за дитиною їй допомогла фахова підтримка медиків. Цілодобовий нагляд лікарів у перші дні після пологів суттєво зменшив тривожність та додав упевненості перед поверненням додому.



