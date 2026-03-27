Об этом сообщает BBC. 35-летнюю Иванну Лизетт Ортис обвиняют в попытке убийства Рианны после того, как она якобы выстрелила из полуавтоматической винтовки по особняку певицы в Беверли-Крест 8 марта.

В судебных документах утверждается, что Иванна Лизетт Ортис пыталась застрелить Рианну, ее избранника, американского рэпера A$AP Rocky, их трех малолетних детей и других лиц, находившихся в доме.

Женщине может грозить пожизненное заключение. Она остается под стражей. В среду в Верховном суде округа Лос-Анджелес через своего адвоката обвиняемая заявила, что невиновна.

Ортис должна вернуться на предварительное слушание 8 апреля. Размер залога – 1,875 млн долларов США. Адвокат женщины пытался уменьшить сумму, но прокурор округа Лос-Анджелес Александер Ботт заявил, что Иванну обвиняют в том, что она сделала около 20 выстрелов из оружия типа AR, что угрожало жизни людей.

У суде Ботт отмечал, что Ортис якобы имела с собой парик для маскировки. Он считает, что это свидетельствует о том, что женщина спланировала вероятное преступление.

Иванне Лизетт Ортис выдвинули и ряд других обвинений, в частности обвинение в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия и три пункта обвинения в стрельбе по жилому дому или кемпингу.

Женщина подъехала к особняку Рианны и несколько раз выстрелила в него из оружия, а потом убежала. Ее белый автомобиль Tesla находился примерно в 12 километрах от дома певицы в торговом центре в Шерман-Оукс, где Ортис и взяли под стражу.

Как пишет The Guardian, более десяти лет Иванна является лицензированным логопедом. По просьбе генерального прокурора штата было постановлено, что ей следует запретить работать в Калифорнии.

