Об этом сообщает BBC. 35-летнюю Иванну Лизетт Ортис обвиняют в попытке убийства Рианны после того, как она якобы выстрелила из полуавтоматической винтовки по особняку певицы в Беверли-Крест 8 марта.
В судебных документах утверждается, что Иванна Лизетт Ортис пыталась застрелить Рианну, ее избранника, американского рэпера A$AP Rocky, их трех малолетних детей и других лиц, находившихся в доме.
Женщине может грозить пожизненное заключение. Она остается под стражей. В среду в Верховном суде округа Лос-Анджелес через своего адвоката обвиняемая заявила, что невиновна.
Ортис должна вернуться на предварительное слушание 8 апреля. Размер залога – 1,875 млн долларов США. Адвокат женщины пытался уменьшить сумму, но прокурор округа Лос-Анджелес Александер Ботт заявил, что Иванну обвиняют в том, что она сделала около 20 выстрелов из оружия типа AR, что угрожало жизни людей.
У суде Ботт отмечал, что Ортис якобы имела с собой парик для маскировки. Он считает, что это свидетельствует о том, что женщина спланировала вероятное преступление.
Иванне Лизетт Ортис выдвинули и ряд других обвинений, в частности обвинение в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия и три пункта обвинения в стрельбе по жилому дому или кемпингу.
Женщина подъехала к особняку Рианны и несколько раз выстрелила в него из оружия, а потом убежала. Ее белый автомобиль Tesla находился примерно в 12 километрах от дома певицы в торговом центре в Шерман-Оукс, где Ортис и взяли под стражу.
Как пишет The Guardian, более десяти лет Иванна является лицензированным логопедом. По просьбе генерального прокурора штата было постановлено, что ей следует запретить работать в Калифорнии.
Коротко о Рианне
Рианна – девятикратная обладательница премии Грэмми. 14 ее хитов заняли первое место в чарте Billboard Hot 100, в частности We Found Love, Work, Umbrella и Disturbia.
В 2017 году певица основала косметический бренд Fenty Beauty.
Рианна и A$AP Rocky воспитывают двух сыновей и одну дочь. О рождении третьего ребенка пара объявила в сентябре.