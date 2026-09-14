Аран привлек внимание не только своей работой в кино. Пользователи соцсетей сразу заметили, насколько он похож на своего 50-летнего отца. И на кадрах с премьеры молодой человек действительно очень напоминает Киллиана Мерфи, передает 24 Канал.

Фото и видео с Араном быстро разлетелись по сети. Поклонники начали сравнивать его со звездой "Оппенгеймера" и "Острых картузов" и шутить, что Киллиан будто бы просто взял и скопировал самого себя.

Аран Мерфи и Киллиан Мерфи. Для просмотра фото листайте вправо:

Впрочем, сходство заметили не только в чертах лица. Пользователи обратили внимание на голос Арана, его манеру говорить и поведение перед камерами.

Комментарии под интервью Арона Мерфи / Скриншоты из TikTok

В этих деталях он также очень напоминает Киллиана Мерфи.

Сходство детей знаменитостей с их родителями не перестает удивлять поклонников. Недавно это обсуждали и после появления на Венецианском кинофестивале 18-летней дочери Миллы Йовович.