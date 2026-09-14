Аран привернув увагу не лише своєю роботою в кіно. Користувачі соцмереж одразу помітили, наскільки він схожий на свого 50-річного батька. І на кадрах із прем'єри юнак справді дуже нагадує Кілліана Мерфі, передає 24 Канал.

Фото й відео з Араном швидко розійшлися мережею. Фани почали порівнювати його із зіркою "Оппенгеймера" та "Гострих картузів" і жартувати, що Кілліан ніби просто взяв і скопіював самого себе.

Аран Мерфі та Кілліана Мерфі. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Втім, схожість помітили не лише в рисах обличчя. Користувачі звернули увагу на голос Арана, його манеру говорити та поведінку перед камерами.

Коментарі під інтерв'ю Арона Мерфі / Скриншоти з тіктоку

У цих деталях він також дуже нагадує Кілліана Мерфі.

Схожість дітей знаменитостей із їхніми батьками не перестає дивувати шанувальників. Нещодавно це обговорювали й після появи на Венеційському кінофестивалі 18-річної доньки Мілли Йовович.