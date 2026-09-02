С тех пор о самой свадьбе известно не много. Теперь Трэвис впервые поделился новыми подробностями торжества в первом выпуске нового сезона подкаста New Heights, который он ведет вместе со своим братом Джейсоном Келси.

Трэвис признался, что этот вечер они с Тейлор никогда не забудут. Спортсмен также поблагодарил всех гостей, которые разделили с ними этот важный момент.

Это было просто волшебно. Я бы хотел, чтобы все длилось дольше, ведь казалось, что вечер пролетел в одно мгновение,

– поделился Келси.

Спортсмен добавил, что они с Тейлор очень тщательно выбирали место для торжества. По словам Трэвиса, спортивная арена идеально подошла для создания уютной и теплой атмосферы без лишнего внимания.

Подготовка к свадьбе длилась несколько дней, ведь помещение пришлось полностью переоборудовать для торжества.

Отдельно Трэвис поблагодарил Адама Сэндлера, который провел свадебную церемонию. Спортсмену понравилось, что актер добавил в нее свой фирменный юмор, но в то же время сделал все очень тепло и по-особенному.

Во время церемонии влюбленные по очереди произнесли свои свадебные клятвы. Всего на это они потратили около 40 минут – по 20 минут каждый.

Тейлор и Трэвис также решили отказаться от традиционных подружек невесты и друзей жениха. Вместо этого свидетелями на свадьбе стали брат певицы Остин Свифт и брат Трэвиса Джейсон Келси.

Джейсон рассказал, что ему понравился формат свадьбы. После церемонии гостям не пришлось долго сидеть за столами, слушать многочисленные речи или участвовать в традиционной официальной части. Вместо этого все просто веселились, общались и танцевали. Именно это, по словам брата Трэвиса, сделало вечер таким особенным.

В целом список гостей поражал разнообразием: на торжестве собрались как знаменитости первого эшелона, так и друзья детства Тейлор и Трэвиса.

Еще одним интересным моментом на свадьбе стало прохание к гостям не пользоваться телефонами во время торжества. Трэвис объяснил, что это позволило всем по-настоящему наслаждаться вечером и общаться друг с другом, не отвлекаясь на камеры и социальные сети.

Подкаст New Heights: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как развивались отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси и как началась их история любви.