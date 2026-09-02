Відтоді про саме весілля відомо небагато. Тепер Тревіс уперше поділився новими подробицями святкування під час першого випуску нового сезону подкасту New Heights, який він веде разом із братом Джейсоном Келсі.

Тревіс зізнався, що цей вечір вони з Тейлор ніколи не забудуть. Спортсмен також подякував усім гостям, які розділили з ними цей важливий момент.

Це було просто чарівно. Я хотів би, щоб усе тривало довше, адже здавалося, що вечір промайнув за одну мить,

– поділився Келсі.

Спортсмен додав, що вони з Тейлор дуже ретельно обирали місце для святкування. За словами Тревіса, спортивна арена ідеально підійшла для створення камерної та теплої атмосфери без зайвої уваги.

Підготовка до весілля тривала кілька днів, адже простір довелося повністю переобладнати для святкування.

Окремо Тревіс подякував Адаму Сендлеру, який провів весільну церемонію. Спортсмену сподобалося, що актор додав до неї свого фірмового гумору, але водночас зробив усе дуже тепло й особливо.

Під час церемонії закохані по черзі виголосили власні весільні обітниці. Загалом на це вони витратили близько 40 хвилин – по 20 хвилин кожен.

Тейлор і Тревіс також вирішили відмовитися від традиційних подружок нареченої та друзів нареченого. Натомість свідками на весіллі стали брат співачки Остін Свіфт і брат Тревіса Джейсон Келсі.

Джейсон розповів, що йому сподобався формат весілля. Після церемонії гостям не довелося довго сидіти за столами, слухати численні промови чи брати участь у традиційній офіційній частині. Натомість усі просто веселилися, спілкувалися та танцювали. Саме це, за словами брата Тревіса, зробило вечір таким особливим.

Загалом список гостей вражав різноманіттям: на святкуванні зібралися як знаменитості першого ешелону, так і друзі дитинства Тейлор і Тревіса.

Ще одним цікавим моментом на весіллі стало прохання до гостей не користуватися телефонами під час весілля. Тревіс пояснив, що це дозволило всім по-справжньому насолоджуватися вечором і спілкуватися одне з одним, не відволікаючись на камери та соціальні мережі.

Подкаст New Heights: дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми детально розповідали, як розвивалися стосунки Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі та як їхня історія кохання почалася.