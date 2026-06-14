Звезда фильма "Дюна" – преданный фанат "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает People.

Смотрите также Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде: "День, который я никогда не забуду"

Матч между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс" прошел в городе Сан-Антонио (штат Техас). Видео, где Тимоти Шаламе радуется победе любимой баскетбольной команды, стало вирусным в сети.

Это намного лучше, чем Оскар,

– сказал он.

Помимо Шаламе, на матче присутствовали и другие известные актеры: Бен Стиллер, Спайк Ли, Сидни Свини и Трейси Морган.

"ЛУЧШЕ ЭТО, ЧЕМ ОСКАР!"



Тимоти Шаламе в восторге от титула "Никс" pic.twitter.com/DL94Aw6V9b — SportsCenter (@SportsCenter) 14 июня 2026

В последние годы Тимоти Шаламе стал постоянным гостем церемонии вручения премии Оскар. Он трижды попадал в номинацию "Лучший актер", в 2026 году – за роль в фильме "Марти Великолепный". Однако уступил Майклу Б. Джордану, которого отметили за роль в картине "Грешники".

Для справки! В 2018 году Шаламе номинировали на Оскар за роль в драме "Назови меня своим именем", а в 2025 году – за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный".

Отметим, что чемпионский трофей имени Ларри О'Брайена возвращается в Нью-Йорк впервые с 1973 года.

У меня нет слов. Это все, о чем я когда-либо мечтал,

– сказал Джейлен Брансон, капитан "Нью-Йорк Никс", после игры со слезами на глазах.

Как Тимоти Шаламе поддерживал "Нью-Йорк Никс"?

Тимоти Шаламе болел за "Нью-Йорк Никс" на протяжении всего плей-оффа.

В среду, 10 июня, он сидел у корта в "Мэдисон-сквер-гарден" вместе со своей девушкой Кайли Дженнер. Любимая команда актера обыграла "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 107-106 в четвёртой игре.

25 мая знаменитости посетили матчи "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс". Тимоти и Кайли надели парные наряды. 6 мая они побывали на игре между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс".