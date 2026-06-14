Зірка фільму "Дюна" є відданим фанатом "Нью-Йорк Нікс". Про це повідомляє People.
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Гра між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс" пройшла у місті Сан-Антоніо (штат Техас). Відео, де Тімоті Шаламе, радіє перемозі улюбленій баскетбольній команді, завірусилося в мережі.
Це набагато краще, ніж Оскар,
– сказав він.
Окрім Шаламе, на матчі були присутній й інші відомі актори: Бен Стіллер, Спайк Лі, Сідні Свіні та Трейсі Морган.
Останніми роками Тімоті Шаламе став постійним гостем церемонії вручення премії Оскар. Він тричі потрапляв у номінацію "Найкращий актор", у 2026 році – за роль у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій". Проте поступився Майклу Б. Джордану, якого відзначили за роль у стрічці "Грішники".
Для довідки! У 2018-му Шаламе номінували на Оскар за роль у драмі "Назви мене своїм ім'ям", а у 2025-му – за роль у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець".
Зауважимо, що чемпіонський трофей імені Ларрі О'Браєна повертається до Нью-Йорка вперше з 1973 року.
У мене немає слів. Це все, про що я коли-небудь мріяв,
– сказав Джейлен Брансон, капітан "Нью-Йорк Нікс", після гри зі сльозами на очах.
Як Тімоті Шаламе підтримував "Нью-Йорк Нікс"?
Тімоті Шаламе підтримував "Нью-Йорк Нікс" протягом усього плей-офф.
У середу, 10 червня, він сидів біля корту в "Медісон Сквер Гарден" разом зі своєю дівчиною Кайлі Дженнер. Улюблена команда актора обіграла "Сан-Антоніо Сперс" з рахунком 107-106 у четвертій грі.
25 травня знаменитості відвідали матчі "Нью-Йорк Нікс" і "Клівленд Кавальєрс". Тімоті та Кайлі одягнули парні образи. 6 травня вони побували на грі між "Нью-Йорк Нікс" і "Філадельфія Севенті Сіксерс".