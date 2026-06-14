Зірка фільму "Дюна" є відданим фанатом "Нью-Йорк Нікс". Про це повідомляє People.

Дивіться також Девід Бекхем отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді: "День, який ніколи не забуду"

Гра між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс" пройшла у місті Сан-Антоніо (штат Техас). Відео, де Тімоті Шаламе, радіє перемозі улюбленій баскетбольній команді, завірусилося в мережі.

Це набагато краще, ніж Оскар,

– сказав він.

Окрім Шаламе, на матчі були присутній й інші відомі актори: Бен Стіллер, Спайк Лі, Сідні Свіні та Трейсі Морган.

“WAY RATHER THIS THAN THE OSCARS!”



Timothée Chalamet hyped for the Knicks title pic.twitter.com/DL94Aw6V9b — SportsCenter (@SportsCenter) June 14, 2026

Останніми роками Тімоті Шаламе став постійним гостем церемонії вручення премії Оскар. Він тричі потрапляв у номінацію "Найкращий актор", у 2026 році – за роль у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій". Проте поступився Майклу Б. Джордану, якого відзначили за роль у стрічці "Грішники".

Для довідки! У 2018-му Шаламе номінували на Оскар за роль у драмі "Назви мене своїм ім'ям", а у 2025-му – за роль у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець".

Зауважимо, що чемпіонський трофей імені Ларрі О'Браєна повертається до Нью-Йорка вперше з 1973 року.

У мене немає слів. Це все, про що я коли-небудь мріяв,

– сказав Джейлен Брансон, капітан "Нью-Йорк Нікс", після гри зі сльозами на очах.

Як Тімоті Шаламе підтримував "Нью-Йорк Нікс"?

Тімоті Шаламе підтримував "Нью-Йорк Нікс" протягом усього плей-офф.

У середу, 10 червня, він сидів біля корту в "Медісон Сквер Гарден" разом зі своєю дівчиною Кайлі Дженнер. Улюблена команда актора обіграла "Сан-Антоніо Сперс" з рахунком 107-106 у четвертій грі.

25 травня знаменитості відвідали матчі "Нью-Йорк Нікс" і "Клівленд Кавальєрс". Тімоті та Кайлі одягнули парні образи. 6 травня вони побували на грі між "Нью-Йорк Нікс" і "Філадельфія Севенті Сіксерс".