Главным событием тура станет выступление в столичном Дворце спорта, запланированное на 19 сентября. Чтобы привлечь внимание публики к музыкальному анонсу, певица опубликовала серию новых фотографий в своем инстаграме.

На фото Тина Кароль предстала в золотом мини-платье с корсетом от популярного бренда "FROLOV". Известно, что такие наряды изготавливаются исключительно по индивидуальному заказу, а его стоимость составляет 57 890 гривен.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Свой яркий образ поп-дива дополнила прозрачными гольфами и высокими черными сапогами на шнуровке от бренда "Kachorovska". Все эти элементы гардероба создали стильный и изысканный лук.

Тина Кароль в украинском платье / фото из инстаграма

Помимо наряда, поклонники обратили внимание на великолепную физическую форму певицы. "Просто икона красоты", – засыпают Тину комплиментами в комментариях. Короткое мини удачно подчеркнуло ее фигуру и рельефные руки. Как известно, артистка тщательно следит за своим здоровьем, регулярно тренируется в спортзале и серьезно занимается йогой.

Напомним, что Маша Полякова тоже похвасталась своим дорогим образом за более чем 280 тысяч гривен да еще и новым кольцом.