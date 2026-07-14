Головною подією туру стане виступ у столичному Палаці спорту, який заплановано на 19 вересня. Аби привернути увагу аудиторії до музичного анонсу, виконавиця опублікувала серію нових світлин у своєму інстаграмі.

На фото Тіна Кароль постала в золотій мінісукні з корсетом від популярного бренду "FROLOV". Відомо, що таке вбрання виготовляють виключно на індивідуальне замовлення, а його вартість становить 57 890 гривень.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Свій яскравий образ попдіва доповнила прозорими гольфами та високими чорними чоботами на шнурівці від бренду "Kachorovska". Усі ці елементи гардероба створили стильний і вишуканий лук.

Тіна Кароль в українській сукні / фото з інстаграму

Окрім вбрання, прихильники звернули увагу на чудову фізичну форму співачки. "Просто ікона краси", – засипають Тіну компліментами в коментарях. Коротке міні вдало підкреслило її фігуру та рельєфні руки. Як відомо, артистка ретельно стежить за своїм здоров'ям, регулярно тренується у спортзалі та серйозно практикує йогу.

Нагадаємо, що Маша Полякова теж похизувалася своїм дорогим образом за понад 280 тисяч гривень та ще й новою обручкою.