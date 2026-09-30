После насыщенного рабочего графика звезда больше всего ценит покой и уединение. По словам Тины Кароль в комментарии Саше Гетьману, наиболее комфортным для нее является отдых в тишине и полумраке, вдали от толпы и лишнего шума.
Тишина, полумрак, потому что у меня постоянно болят глаза от света, и покой. Минимум людей и шума,
– призналась артистка.
Кроме того, поход в кино для певицы не всегда является способом отдохнуть. Исполнительница отметила, что во время просмотра фильмов постоянно обращает внимание на профессиональные детали и технические ошибки, которые обычные зрители могут не заметить.
Мне иногда очень сложно смотреть фильм в кинотеатре, потому что я вижу киноляпы, и потом я: "Да ладно, и это за эти деньги смотреть?" Мне сложно
– пояснила Кароль.
Еще сложнее знаменитости посещать музыкальные концерты своих коллег. Тина Кароль подчеркнула, что из-за многолетнего опыта работы на сцене она слишком остро реагирует на качество живого исполнения. Если во время выступления кто-то поет фальшиво, артистка просто не может наслаждаться шоу.
Мне сложно ходить на концерты. Слушать сложно. Если кто-то фальшивит, я вообще не могу это слушать. Это у меня профдеформация,
– поделилась звезда.
Именно поэтому вместо громких публичных мероприятий исполнительница предпочитает максимальный покой и восстановление сил дома.
Впрочем, такие откровенные признания знаменитости оценили не все, и в комментариях под видео разразилось возмущение. Пользователи сети раскритиковали артистку за использование русизма, а также упрекнули ее в собственных профессиональных ошибках.
Не смотри на "деньги", начни смотреть на деньги, и картина станет совсем другой,
– посоветовала одна из комментаторов.
Другие же комментаторы остро отреагировали на упреки певицы в адрес фальшивого пения коллег: "Тебя тоже сложно слушать, мы тоже видим твои ляпы", "Тебя тоже трудно слушать".
Комментарии / скриншот из инстаграма
А тем временем Тина Кароль спела вместе с поклонницей прямо прямо в детском онкологическом отделении больницы.