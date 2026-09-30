Після насиченого робочого графіка зірка найбільше цінує спокій та усамітнення. За словами Тіни Кароль в коментарі Сашку Гетьману, найкомфортнішим для неї є відпочинок у тиші та напівтемряві, подалі від натовпу та зайвого шуму.

Тиша, напівтемрява, бо у мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту,

– зізналася артистка.

Крім того, похід у кіно для співачки не завжди є способом відпочити. Виконавиця зазначила, що під час перегляду стрічок постійно звертає увагу на професійні деталі та технічні помилки, яких звичайні глядачі можуть не помітити.

Мені дуже складно деколи в кінотеатрі дивитися фільм, тому що я бачу кіноляпи, і потім я: "Та ну, і оце за ці гроші дивитися?" Мені складно

– пояснила Кароль.

Ще складніше знаменитості відвідувати музичні концерти своїх колег. Тіна Кароль наголосила, що через багаторічний досвід роботи на сцені вона надто гостро реагує на якість живого виконання. Якщо під час виступу хтось співає фальшиво, артистка просто не може насолоджуватися шоу.

Мені складно ходити на концерти. Слухати складно. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація,

– поділилася зірка.

Саме тому замість гучних публічних заходів виконавиця обирає максимальний спокій та відновлення сил удома.

Втім, такі відверті зізнання знаменитості оцінили не всі, і в коментарях під відео спалахнуло обурення. Користувачі мережі розкритикували артистку за використання русизму, а також дорікнули їй за власні професійні помилки.

Ти не дивись за "деньги", почни дивитись за гроші і картина стане зовсім іншою,

– порадила одна з дописувачок.

Інші ж коментатори гостро відреагували на закиди співачки щодо фальшивого співу колег: "Теж складно тебе слухати, теж бачимо твої ляпи", "Тебе теж важко слухати".

Коментарі / скриншот з інстаграму

А тим часом Тіна Кароль заспівала з прихильницею просто в лікарні дитячого онкологічного відділення.





