Неважно, где ты родился; важно лишь то, какие цели перед собой ставишь и насколько настойчиво двигаешься к своей цели. Это могут доказать истории украинских звезд в подборке 24 Канала.

Alyona Alyona

Алена Савраненко родилась в поселке Капитановка Кировоградской области, в подростковом возрасте ее семья переехала в Барышевку Киевской области. С воспитательницы детсада alyona alyona стала успешной реперкой, автором песен и артисткой. Любовь к селу у певицы не забрать – уже около двух лет она живет с избранником на Ивано-Франковщине.



Alyona Alyona в детстве / Фото из инстаграма звезды

Вадим Яценко

Руководитель хора "Гомон" родился в селе Поток Киевской области. Его мама вспоминала, что мальчик подпевал ей, даже когда был малышом, а повзрослее пел в микрофон с дерева. Вадим учился в Киевской музыкальной школе имени Николая Лысенко. Сейчас он является успешным дирижером.



Вадим Яценко в детстве / Скриншот из видео

Тина Кароль

Татьяна Либерман (таково настоящее имя Тины Кароль) родилась в поселке Оротукан в Магаданской области в семье инженеров. Когда девочке исполнилось 6, она с родителями переехала в Ивано-Франковск, где училась и развивалась. Теперь Тина Кароль – одна из самых популярных певиц в Украине.



Тина Кароль в детстве / Фото из инстаграма Тины Кароль

Павел Зибров

Певец родился в селе Красное Винницкой области. Учился в музыкальной специальной школе для одаренных детей по специальности виолончелист и контрабасист, а впоследствии закончил обучение в консерватории. Сейчас Павел Зибров – заслуженный и народный артист Украины, один из самых известных эстрадных деятелей.



Павел Зибров в детстве / Фото из инстаграма Павла Зиброва

Василий Зинкевич

Легендарный певец родился в селе Васьковцы Хмельницкой области. Умение к пению он перенял от отца, который был регентом церковного хора. Сам Василий еще в детстве выступал на самодельной сцене дома. Сейчас Василий Зинкевич – эстрадный певец и Герой Украины, песни в исполнении которого вошли в золотой фонд украинской музыки XX века.



Василий Зинкевич / Фото из Википедии

София Ротару

Известная певица родилась в селе Маршинцы Черновицкой области в многодетной семье. Сестра научила Софию многим народным песням. С детства она пела в хоре, потом выступала с концертами. Она – одна из самых известных исполнительниц песни "Червона рута". Сейчас София Ротару ведет непубличный образ жизни, однако во время полномасштабной войны остается в Украине.



София Ротару в юности / Фото Радио MAXIMUM

Степан Гига

Степан Гига родился в селе Белки, что на Закарпатье, в семье обычных рабочих. Больше всего парень мечтал вырваться из села – и ему это действительно удалось. Он добросовестно брал уроки у местного учителя музыки и впоследствии поступил в музыкальное училище в Ужгороде. Степан Гига ушел из жизни 12 декабря, оставив после себя невероятное музыкальное наследие.



Степан Гига в юности / Фото Общественного