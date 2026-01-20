Неважливо, де ти народився; важливо лише те, які цілі перед собою ставиш та наскільки наполегливо рухаєшся до своєї мети. Це можуть довести історії українських зірок у добірці 24 Каналу.

Alyona Alyona

Альона Савраненко народилась у селищі Капітанівка Кіровоградської області, у підлітковому віці її сім'я переїхала до Баришівки на Київщині. З виховательки дитсадка alyona alyona стала успішною реперкою, авторкою пісень та артисткою. Любов до села у співачки не забрати – уже близько двох років вона живе з обранцем на Івано-Франківщині.



Alyona Alyona у дитинстві / Фото з інстаграму зірки

Вадим Яценко

Керівник хору "Гомін" народився у селі Потік на Київщині. Його мама пригадувала, що хлопчик підспівував їй, навіть коли був малюком, а дорослішим співав у мікрофон з дерева. Вадим навчався у Київській музичній школі імені Миколи Лисенка. Зараз він є успішним диригентом.



Вадим Яценко у дитинстві / Скриншот з відео

Тіна Кароль

Тетяна Ліберман (таким є справжнє ім'я Тіни Кароль) народилась у селищі Оротукан у Магаданській області у сім'ї інженерів. Коли дівчинці виповнилося 6, вона з батьками переїхала до Івано-Франківська, де навчалась і розвивалась. Тепер Тіна Кароль – одна з найпопулярніших співачок в Україні.



Тіна Кароль у дитинстві / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Павло Зібров

Співак народився у селі Червоне Вінницької області. Навчався у музичній спеціальній школі для обдарованих дітей за спеціальністю віолончеліст і контрабасист, а згодом закінчив навчання у консерваторії. Зараз Павло Зібров – заслужений і народний артист України, один з найвідоміших естрадних діячів.



Павло Зібров у дитинстві / Фото з інстаграму Павла Зіброва

Василь Зінкевич

Легендарний співак народився у селі Васьківці Хмельницької області. Вміння до співу він перейняв від батька, який був регентом церковного хору. Сам Василь ще в дитинстві виступав на саморобній сцені вдома. Зараз Василь Зінкевич – естрадний співак та Герой України, пісні у виконанні якого увійшли до золотого фонду української музики XX століття.



Василь Зінкевич / Фото з Вікіпедії

Софія Ротару

Відома співачка народилась у селі Маршинці Чернівецької області у багатодітній сім'ї. Сестра навчила Софію багатьох народних пісень. З дитинства вона співала в хорі, потім виступала з концертами. Вона – одна з найвідоміших виконавиць пісні "Червона рута". Зараз Софія Ротару веде непублічний спосіб життя, однак під час повномасштабної війни залишається в Україні.



Софія Ротару в юності / Фото Радіо MAXIMUM

Степан Гіга

Степан Гіга народився у селі Білки, що на Закарпатті, у сім'ї звичайних робітників. Понад усе хлопець мріяв вирватися з села – і йому це справді вдалося. Він сумлінно брав уроки у місцевого вчителя музики та згодом вступив до музичного училища в Ужгороді. Степан Гіга пішов з життя 12 грудня, залишивши по собі неймовірну музичну спадщину.



Степан Гіга в юності / Фото Суспільного