Видео было опубликовано на YouTube-канале артистки, и она уже поделилась своими мыслями о композиции.

Клип, снятый режиссером Ильей Дуциком, стилизован под детективную драму с легким гротеском, где чувства раскрываются не через традиционную романтику, а через суровый допрос. В видео героиню подключают к детектору лжи, чтобы выяснить, почему ее избранник такой хороший. А в финале вообще выясняется, что весь допрос существовал лишь в воображении главной героини. Именно так создатели подчеркнули мысль о том, что иногда самым придирчивым следователем сердца являемся мы сами.

В вокальном плане "Хороший" – одна из самых сложных моих песен, а сердцу с ней – легче всего. Эта история знакома каждой женщине. Поэтому я искала не клипмейкера, а настоящего режиссера-рассказчика, с которым можно снять мини-фильм, в котором большая история одной любви умещается в четыре минуты. Если любовь – это допрос, то это единственный, который хочется проходить снова,

– отметила Тина Кароль.

Тина Кароль – "Хороший": смотрите видео онлайн

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Кстати, не менее громкой стала и премьера от Нади Дорофеевой. Певица выпустила песню "747", которая стала ее первым украиноязычным релизом в 2026 году.