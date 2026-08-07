Відео опублікували на ютуб-каналі артистки і вона поділилася вже своїми думками про композицію.

Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкриваються не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А в фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіший слідчий серця – ми самі.

Вокально "Хороший" – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з нею – найлегше. Ця історія знайома кожній жінці. Тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в чотири хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдиний, який хочеться проходити знову,

– зазначила Тіна Кароль.

Тіна Кароль – "Хороший": дивіться відео онлайн

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До речі, не менш гучною стала й прем'єра від Наді Дорофєєвої. Співачка випустила пісню "747", яка стала її першим україномовним релізом у 2026 році.