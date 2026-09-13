24 Канал собрал украинских музыкантов, которые успели сняться в кино. Некоторых из них в этих ролях вы, возможно, даже не узнали бы.

Андрей Данилко – "Шпионка"

Начнем сразу с Голливуда. В 2015 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки появился в комедийном боевике "Шпионка" (Spy). И компания там была более чем солидная: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэтхэм, Джуд Лоу и Роуз Бирн.

Сердючка появляется ближе к финалу и исполняет Dancing Lasha Tumbai. Причем это не тот случай, когда украинцы просто очень захотели увидеть свою звезду в Голливуде: создатели картины сами пригласили Данилко. Режиссер Пол Фиг был знаком с Веркой Сердючкой еще с времен "Евровидения".

"Шпионка": смотреть трейлер

Олег Скрипка – "Носорог"

Олег Скрипка в криминальной драме об украинских 1990-х – уже достаточная причина присмотреться к кадру повнимательнее. Лидер группы "Вопли Видоплясова" появился в фильме Олега Сенцова "Носорог", где сыграл певца на свадьбе.

Роль небольшая, но именно поэтому ее легко пропустить. Сам фильм рассказывает о мужчине по прозвищу Носорог, который попадает в жестокий мир криминала 90-х. Ленту представляли на Венецианском кинофестивале, а главную роль исполнил Сергей Филимонов.

"Носорог": смотреть трейлер

MONATIK – "Сумасшедшая свадьба"

MONATIK тоже успел попробовать себя в кино. В комедии "Сумасшедшая свадьба" 2018 года Дмитрий Монатик сыграл диакона Филиппа, а впоследствии вернулся к этому образу и в сиквеле фильма.

Роль у него небольшая, но колоритная – особенно для тех, кто привык видеть артиста совсем в другом образе на сцене. К слову, "Сумасшедшая свадьба" вообще не скупилась на музыкальных звезд: в картине также появились Потап и Олег Винник.

"Сумасшедшая свадьба": смотреть трейлер

Олег Михайлюта – "Сторожевая застава"

Олег Михайлюта, более известный как Фагот из ТНМК, решил не ограничиваться ролями обычных прохожих. В украинском фэнтези "Сторожевая застава" музыкант сыграл стражника.

По сюжету современный школьник Витько через загадочный портал попадает на тысячу лет в прошлое и встречает легендарных богатырей. Где-то среди магии, сражений и средневековых приключений можно заметить и Фагота. Кстати, музыкант также принял участие в работе над музыкой к фильму.

"Сторожевая застава": смотреть трейлер

Надя Дорофеева – "Я, Ты, Он, Она"

А вот Надя Дорофеева решила, что одного камео будет мало. В романтической комедии "Я, ты, он, она" она получила полноценную роль Алены – любовницы Максима, которого сыграл Владимир Зеленский.

По сюжету супруги после десяти лет брака решают развестись, однако судья дает героям месяц на примирение. И именно в этот максимально подходящий момент в жизни Максима появляется героиня Дорофеевой.

"Я, Ты, Он, Она": смотреть трейлер

Ранее 24 Канал уже упоминал украинских певцов 90-х, для которых одна песня стала настоящим билетом к популярности.

