24 Канал зібрав українських музикантів, які встигли засвітитися у кіно. Деяких із них у цих ролях ви могли навіть не впізнати.

Андрій Данилко – "Шпигунка"

Починаємо одразу з Голлівуду. У 2015 році Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з'явився у комедійному бойовику "Шпигунка" (Spy). І компанія там була більш ніж серйозна: Мелісса Маккарті, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та Роуз Бірн.

Сердючка з'являється ближче до фіналу й виконує Dancing Lasha Tumbai. Причому це не випадок, коли українці просто дуже захотіли побачити свою зірку в Голлівуді: творці картини самі запросили Данилка. Режисер Пол Фіг був знайомий із Вєркою Сердючкою ще після Євробачення.

"Шпигунка": дивитись трейлер

Олег Скрипка – "Носоріг"

Олег Скрипка у кримінальній драмі про українські 1990-ті – уже достатня причина придивитися до кадру уважніше. Лідер "Воплів Відоплясова" з'явився у фільмі Олега Сенцова "Носоріг", де зіграв співака на весіллі.

Роль невелика, але саме тому її легко пропустити. Сам фільм розповідає про чоловіка на прізвисько Носоріг, який потрапляє у жорстокий світ криміналу 90-х. Стрічку представляли на Венеційському кінофестивалі, а головну роль виконав Сергій Філімонов.

"Носоріг": дивитись трейдер

MONATIK – "Скажене весілля"

MONATIK теж встиг спробувати себе в кіно. У комедії "Скажене весілля" 2018 року Дмитро Монатік зіграв диякона Пилипа, а згодом повернувся до цього образу й у продовженні фільму.

Роль у нього невелика, але колоритна – особливо для тих, хто звик бачити артиста зовсім в іншому образі на сцені. До слова, "Скажене весілля" взагалі не поскупилося на музичних зірок: у картині також з'явилися Потап та Олег Винник.

"Скажене весілля": дивитись трейлер

Олег Михайлюта - "Сторожова застава"

Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот із ТНМК, вирішив не розмінюватися на звичайних перехожих. В українському фентезі "Сторожова застава" музикант зіграв вартового.

За сюжетом сучасний школяр Вітько через загадковий портал потрапляє на тисячу років у минуле й зустрічає легендарних богатирів. Десь серед магії, битв і середньовічних пригод можна помітити й Фагота. До речі, музикант також долучився до роботи над музикою для картини.

"Сторожова застава": дивитись трейлер

Надя Дорофєєва – "Я, Ти, Він, Вона"

А ось Надя Дорофєєва вирішила, що одного камео буде замало. У романтичній комедії "Я, Ти, Він, Вона" вона отримала повноцінну роль Альони – коханки Максима, якого зіграв Володимир Зеленський.

За сюжетом подружжя після десяти років шлюбу вирішує розлучитися, однак суддя дає героям місяць на примирення. І саме в цей максимально зручний момент у житті Максима з'являється героїня Дорофєєвої.

"Я, Ти, Він, Вона": дивитись трейлер

Раніше 24 Канал уже згадував українських співаків 90-х, для яких одна пісня стала справжнім квитком до популярності.

