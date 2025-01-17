Дело в том, что парень с девушкой вместе отдыхают в Дубае, где снимают контент. Кроме того, они делились неоднозначными совместными фото, которые похожи на романтические, пишет Show 24.

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В течение последних дней Дарья Зеленская и Даниил Милохин публикуют совместные танцевальные ролики, снятые в Объединенных Арабских Эмиратах.

Российские медиа начали активно распространять слухи о романтических отношениях между блогерами.



Российские СМИ пишут о романе Дани Милохина и Дарьи Зеленской / Скриншот

Это произошло после того, как Дарья опубликовала в инстаграм-сторис несколько фотографий. На одной из них она опирается на плечо Милохина в лифте, на другой – они вместе находятся в автомобиле.

Даня Милохин и Дарья Зеленская / Скриншоты из инстаграм-сторис

В то же время пока нет никаких официальных подтверждений относительно романа между блогерами.

Что известно о позиции Дани Милохина относительно войны в Украине

23-летний российский тиктокер с начала полномасштабного вторжения живет за пределами России. В 2023 году он ненадолго вернулся в страну-террористку, где столкнулся с давлением: провластные деятели, в частности председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и пропагандист Владимир Соловьев, требовали отправить его в армию. Получив повестку, Милохин срочно выехал в Дубай.

Позиция блогера относительно войны неоднозначна. С одной стороны, он записывал видео с исполнением гимна Украины, учился произносить украинские слова и появлялся с сине-желтым маникюром. С другой – четких заявлений против российской агрессии Милохин не делал. Кроме того, в российских СМИ часто пишут, что инфлюенсер якобы скучает по родине. К тому же в феврале 2024 года Даниил выиграл свой первый профессиональный бой в Дубае. Блогер выступил против представителя Индии Аджмала Хана, выйдя на ринг под гимн России и с флагом страны-террористки. После победы Милохин выступил с речью на русском языке.

На странице Дарьи же можно увидеть видео из Киева. В сети отмечается, что она начала вести свой тикток еще в 2019 году. В основном девушка снимает танцевальные видео под трендовые американские треки.

Также она имеет блог в инстаграме. На этой странице Дарья публикует различные кадры из путешествий. Например, есть ее фотографии из Испании, Греции, Шри-Ланки и многих других стран.

В то же время упоминаний о войне в Украине, на момент написания статьи, в аккаунте Зеленской не было.