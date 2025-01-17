Річ у тім, що хлопець з дівчиною разом відпочивають в Дубаї, де знімають контент. Крім того, вони ділилися неоднозначними спільними фото, які схожі на романтичні, пише Show 24.

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Протягом останніх днів Дарія Зеленська та Данило Мілохін публікують спільні танцювальні ролики, зняті в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Російські медіа почали активно поширювати чутки про романтичні стосунки між блогерами.

Російські ЗМІ пишуть про роман Дані Мілохіна та Дарії Зеленської
Російські ЗМІ пишуть про роман Дані Мілохіна та Дарії Зеленської / Скриншот

Це сталося після того, як Дарія опублікувала в інстаграм-сторіс кілька світлин. На одній з них вона спирається на плече Мілохіна в ліфті, на іншій – вони разом перебувають в автомобілі.

Даня Мілохін та Дарія Зеленська / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Водночас наразі немає жодних офіційних підтверджень щодо роману між блогерами.

Що відомо про позицію Дані Мілохіна щодо війни в Україні

23-річний російський тіктокер від початку повномасштабного вторгнення живе за межами Росії. У 2023 році він ненадовго повернувся до країни-терористки, де зіткнувся з тиском: провладні діячі, зокрема голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна та пропагандист Володимир Соловйов, вимагали відправити його до армії. Отримавши повістку, Мілохін терміново виїхав до Дубаю.

Позиція блогера щодо війни неоднозначна. З одного боку, він записував відео з виконанням гімну України, вчився вимовляти українські слова та з'являвся з синьо-жовтим манікюром. З іншого – чітких заяв проти російської агресії Мілохін не робив. Крім того, в російських ЗМІ часто пишуть, що інфлюенсер нібито сумує за батьківщиною. До того ж у лютому 2024 року Данило виграв свій перший професійний бій у Дубаї. Блогер виступив проти представника Індії Аджмала Хана, вийшовши на ринг під гімн Росії та з прапором країни-терористки. Після перемоги Мілохін виступив із промовою російською мовою.

На сторінці Дарії ж можна побачити відео з Києва. В мережі зазначається, що вона почала вести свій тікток ще у 2019 році. Здебільшого дівчина знімає танцювальні відео під трендові американські треки.

Також вона має блог в інстаграмі. На цій сторінці Дарія публікує різноманітні кадри з подорожей. Наприклад, є її світлини з Іспанії, Греції, Шрі-Ланки та багатьох інших країні.

Водночас згадок про війну в Україні, на момент написання статті, в акаунті Зеленської не було.