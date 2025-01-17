Річ у тім, що хлопець з дівчиною разом відпочивають в Дубаї, де знімають контент. Крім того, вони ділилися неоднозначними спільними фото, які схожі на романтичні, пише Show 24.

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Протягом останніх днів Дарія Зеленська та Данило Мілохін публікують спільні танцювальні ролики, зняті в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Російські медіа почали активно поширювати чутки про романтичні стосунки між блогерами.



Російські ЗМІ пишуть про роман Дані Мілохіна та Дарії Зеленської / Скриншот

Це сталося після того, як Дарія опублікувала в інстаграм-сторіс кілька світлин. На одній з них вона спирається на плече Мілохіна в ліфті, на іншій – вони разом перебувають в автомобілі.

Даня Мілохін та Дарія Зеленська / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Водночас наразі немає жодних офіційних підтверджень щодо роману між блогерами.

Що відомо про позицію Дані Мілохіна щодо війни в Україні

23-річний російський тіктокер від початку повномасштабного вторгнення живе за межами Росії. У 2023 році він ненадовго повернувся до країни-терористки, де зіткнувся з тиском: провладні діячі, зокрема голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна та пропагандист Володимир Соловйов, вимагали відправити його до армії. Отримавши повістку, Мілохін терміново виїхав до Дубаю.

Позиція блогера щодо війни неоднозначна. З одного боку, він записував відео з виконанням гімну України, вчився вимовляти українські слова та з'являвся з синьо-жовтим манікюром. З іншого – чітких заяв проти російської агресії Мілохін не робив. Крім того, в російських ЗМІ часто пишуть, що інфлюенсер нібито сумує за батьківщиною. До того ж у лютому 2024 року Данило виграв свій перший професійний бій у Дубаї. Блогер виступив проти представника Індії Аджмала Хана, вийшовши на ринг під гімн Росії та з прапором країни-терористки. Після перемоги Мілохін виступив із промовою російською мовою.

На сторінці Дарії ж можна побачити відео з Києва. В мережі зазначається, що вона почала вести свій тікток ще у 2019 році. Здебільшого дівчина знімає танцювальні відео під трендові американські треки.

Також вона має блог в інстаграмі. На цій сторінці Дарія публікує різноманітні кадри з подорожей. Наприклад, є її світлини з Іспанії, Греції, Шрі-Ланки та багатьох інших країні.

Водночас згадок про війну в Україні, на момент написання статті, в акаунті Зеленської не було.