Как сообщает ekathimerini, 9 сентября 2026 года стало известно о смерти греческого поп-певца Йоргоса Мазонакиса. Артисту было 54 года. По данным греческого издания, он скончался в результате остановки сердца в Афинах.

Мазонакиса доставили в больницу Elpis, где медики пытались его реанимировать. Однако спасти певца не удалось – он скончался менее чем через час после госпитализации.

Обстоятельства смерти в настоящее время расследуются. По информации правоохранительных органов, остановка сердца произошла во время процедуры плазмафереза в медицинском учреждении в районе Колонаки. Министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис заявил, что такая процедура не должна была проводиться в учреждении, не имеющем соответствующей лицензии, а окончательную причину смерти должно установить судебно-медицинское расследование.

Кто такой Йоргос Мазонакис

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Карьера Мазонакиса началась еще в начале 1990-х. Он выступал в клубах, а впоследствии его заметили представители Universal Music, тогда еще PolyGram.

В 1993 году певец выпустил дебютный альбом и постепенно стал одним из заметных представителей греческой поп-сцены.

Мазонакис много гастролировал не только по Греции и Кипру. Он выступал перед греческой диаспорой в Германии, Австралии и США, в частности в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Атлантик-Сити и Чикаго.

Не так давно стало известно о смерти актера из фильма "Один дома 2".