Як повіомляє ekathimerini, 9 вересні 2026 року стало відомо про смерть грецького попспівака Йоргоса Мазонакіса. Артисту було 54 роки. За даними грецького видання він помер після зупинки серця в Афінах.

Мазонакіса доправили до лікарні Elpis, де медики намагалися його реанімувати. Однак врятувати співака не вдалося — він помер менш ніж через годину після госпіталізації.

Обставини смерті наразі розслідують. За інформацією правоохоронців, зупинка серця сталася під час процедури плазмаферезу в медичному закладі в районі Колонакі. Міністр охорони здоров’я Греції Адоніс Георгіадіс заявив, що така процедура не мала проводитися в установі з відповідною ліцензією, а остаточну причину смерті має встановити судово-медичне розслідування.

Хто такий Йоргос Мазонакіс

Giorgos Mazonakis - Savvato - слухати онлайн

Кар’єра Мазонакіса почалася ще на початку 1990-х. Він виступав у клубах, а згодом його помітили представники Universal Music, тоді ще PolyGram.

У 1993 році співак випустив дебютний альбом і поступово став одним із помітних представників грецької попсцени.

Мазонакіс багато гастролював не лише Грецією та Кіпром. Він виступав для грецької діаспори у Німеччині, Австралії та США, зокрема в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Атлантік-Сіті та Чикаго.

Не так давно стало відомо про смерть актора з фільму Сам удома 2.