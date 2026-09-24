О смерти артистки сообщило французское издание Le Monde. Точная причина ее смерти в СМИ пока не разглашается.

Марина Влади (настоящее имя – Марина Владимировна Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши. Марина – младшая из четырех дочерей исполнителя русских и цыганских романсов в Париже Владимира Полякова (родившегося в Беларуси). Ее мать была балериной. Актерскую карьеру Марина начала еще в 10-летнем возрасте, а псевдоним "Влади" взяла в честь отца после его смерти.



Марина Влади умерла в 88 лет / Фото из открытых источников

Влади обрела мировую славу благодаря игре как в популярном зрительском кино, так и в авторских фильмах, в частности, режиссеров Орсона Уэллса ("Фальстаф"), Жана Деланнуа ("Принцесса Клевская") и Бертрана Тавернье ("Пусть начнется праздник").

Марина Влади была третьей и последней официальной женой советского музыканта и певца Владимира Высоцкого.



Высоцкий и Влади / Фото из открытых источников

На днях также стало известно, что неожиданно скончался путинист Сергей Соседов.