Про смерть артистки повідомило французьке видання Le Monde. Точної причини її смерті у медіа поки що не розголошують.

Марина Владі (справжнє ім'я – Марина Володимирівна Полякова-Байдарова) народилася 10 травня 1938 року у французькому Кліші. Марина є молодшою із чотирьох дочок виконавця російських і циганських романсів в Парижі Володимира Полякова (який народився у Білорусі). Її мати була балериною. Акторську кар'єру Марина розпочала ще у 10-річному віці, а псевдонім "Владі" взяла на честь батька після його смерті.



Марина Владі померла у 88 років / Фото з відкритих джерел

Владі здобула світову славу завдяки грі як у популярному глядацькому кіно, так і в авторських фільмах, зокрема, режисерів Орсона Веллса ("Фальстаф"), Жана Деланнуа ("Принцеса Клевська") та Бертрана Таверньє ("Хай розпочнеться свято").

Марина Владі була третьою та останньою офіційною дружиною радянського музиканта та співака Володимира Висоцького.



Висоцький та Владі / Фото з відкритих джерел

Днями також стало відомо, що неочікувано помер путініст Сергій Сосєдов.