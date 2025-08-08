В этом году Олейник дебютировал на Atlas Festival. Певец поделился, что царила безумная атмосфера, а событие посетили много людей, передает Show 24 со ссылкой на Concert.ua.

Вадим Олейник признался, что ему было приятно выступить с Владимиром Дантесом после длительного перерыва. Он отметил, что это была не просто ностальгия – артисты вспомнили времена группы "ДиО.фильмы".

Дантес выпустил украиноязычную версию песни "Девочка Оля" в 2023 году. По словам Олейника, многие люди до сих пор кайфуют от этого трека, однако он не уверен, что стоит переводить другие хиты группы.

Не думаю, что есть смысл переводить другие песни группы, тем более, что они нам не принадлежат по правам. Поэтому, скорее всего, это ограничится выступлением на Atlas Festival,

– сказал Вадим.

Вадим Олейник также поделился, что хотел бы вернуться в те беззаботные времена, когда не было большой нагрузки и мыслей о материальных вещах, и снова почувствовать свободу и легкость.

Если говорить о творчестве, то я бы хотел вернуть те времена, когда мы выступали и была возможность выступать везде – и в родном Донецке, и в Крыму, Ялте,

– добавил певец.

Напомним, что Владимир Дантес и Вадим Олейник победили во 2 сезоне шоу "Фабрика звезд". Группа "ДиО.фильмы" существовала с 2008 до 2015 года. "Девочка Оля" и "Мне уже 20" – одни из самых популярных песен коллектива.

