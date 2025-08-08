Цьогоріч Олійник дебютував на Atlas Festival. Співак поділився, що панувала шалена атмосфера, а подію відвідали багато людей, передає Show 24 з посиланням на Concert.ua.

Вадим Олійник зізнався, що йому було приємно виступити з Володимиром Дантесом після тривалої перерви. Він зауважив, що це була не просто ностальгія – артисти згадали часи гурту "ДіО.фільми".

Дантес випустив україномовну версію пісні "Девочка Оля" у 2023 році. За словами Олійника, багато людей досі кайфують від цього треку, однак він не впевнений, що варто перекладати інші хіти гурту.

Не думаю, що є сенс перекладати інші пісні гурту, тим паче, що вони нам не належать за правами. Тому, скоріш за все, це обмежиться виступом на Atlas Festival,

– сказав Вадим.

Вадим Олійник також поділився, що хотів би повернутися у ті безтурботні часи, коли не було великого навантаження і думок про матеріальні речі, і знову відчути свободу і легкість.

Якщо говорити про творчість, то я б хотів повернути ті часи, коли ми виступали й була можливість виступати скрізь – і в рідному Донецьку, і в Криму, Ялті,

– додав співак.

Нагадаємо, що Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли у 2 сезоні шоу "Фабрика зірок". Гурт "ДіО.фільми" існував з 2008 до 2015 року. "Девочка Оля" і "Мне уже 20" – одні з найпопулярніших пісень колективу.

