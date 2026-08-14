Звезды украинского кино, которые вот-вот впервые станут родителями, откровенно рассказали в инстаграме о том, как переживают этот особенный и столь долгожданный период. Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк признались, как изменились их отношения, а также не стали скрывать, что не все гладко.

Так, супруг актрисы вспомнил, что за время беременности жены между ними произошла лишь одна ссора, но она его сильно напугала. После обычного бытового недоразумения, которое случается в каждой семье, актер настолько забеспокоился за Екатерину, что пара даже поехала в больницу, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке.

По словам Томусяка, он постоянно переспрашивал у жены, нормально ли она себя чувствует, и не находил себе места от волнения. Впоследствии актер уже иронизировал над собственной реакцией на тот случай.

Я подумал, что она тут же и родит,

– вспомнил Валентин.

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После этого инцидента отношение Валентина к ссорам заметно изменилось. Он стал осторожнее подбирать слова и стараться избегать острых моментов в общении с любимой.

Когда Екатерина прямо спросила, не боится ли он ссориться с ней из-за ее состояния, актер честно ответил, что стал еще больше переживать за ее эмоции и здоровье.

Недавно Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк раскрыли пол малыша. Супруги показали милые фото с gender party.