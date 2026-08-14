Зірки українського кіно, які от-от вперше стануть батьками, відверто розповіли в Instagram про те, як переживають особливий та такий очікуваний період. Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк зізнались, як змінились їх стосунки, а також не стали приховувати, що не все безхмарно.

Так, чоловік акторки пригадав, що за час вагітності дружини між ними сталася лише одна сварка, але вона неабияк його налякала. Після звичайного побутового непорозуміння, яке трапляється в кожній сім'ї, актор настільки занепокоївся за Катерину, що пара навіть поїхала до лікарні, аби переконатися, що з малюком усе добре.

За словами Томусяка, він постійно перепитував у дружини, чи вона почувається нормально, і не знаходив собі місця від хвилювання. Згодом актор уже іронізував над власною реакцією на той випадок.

Я подумав, що вона тут же і народить,

– пригадав Валентин.

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Після цього інциденту ставлення Валентина до сварок помітно змінилося. Він став обережніше добирати слова й намагатися уникати гострих моментів у спілкуванні з коханою.

Коли Катерина прямо спитала, чи не боїться він сваритися з нею через її стан, актор чесно відповів, що хвилюватися за її емоції та здоров'я почав ще більше.

Недавно Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розсекретили стать малюка. Подружжя показало милі фото з gender party.