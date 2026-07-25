Стронгмэн поделился новыми кадрами с частной стороны своей жизни. На фото в Инстаграм-сторис рядом со знаменитостью появилась его избранница Ирина, с которой он воспитывает двух общих сыновей.

Пара посетила крещение дочери друзей, а сам Вирастюк стал крестным отцом малышки. После церемонии они вместе позировали перед камерой, поэтому поклонники получили редкую возможность увидеть Ирину рядом с Василием.

Вместе с моей любимой Ириной Зинченко на крестинах у семьи Зажирков,

– официально подписал снимки Василий Вирастюк.

На фотографиях младшая на 11 лет избранница звезды предстала в обжатом платье с леопардовым принтом, дополненном туфлями на каблуке и украшениями. Ее темные волосы были распущены, а образ дополнила красная помада. Сам Вирастюк выбрал черные брюки и вышитую футболку. На кадрах пара обнималась и нежно прижималась друг к другу.



Василий Вирастюк с гражданской женой Ириной Зинченко / Скриншот со стор Вирастюка



Василий Вирастюк и Ирина Зинченко / Скриншот со стор Вирастюка

Вирастюк и Зинченко начали встречаться уже во время полномасштабной войны, хотя они знакомы еще с 2019 года. Ирина родила Василию двух сыновей – Владимира и Ярослава.

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