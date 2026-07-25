Стронгмен поділився новими кадрами з приватної сторони свого життя. На фото в Інстаграм-сторіс поруч зі знаменитістю з'явилася його обраниця Ірина, з якою він виховує двох спільних синів.

Пара відвідала хрещення донечки друзів, а сам Вірастюк став хрещеним батьком малятка. Після церемонії вони разом позували перед камерою, тож шанувальники отримали рідкісну нагоду побачити Ірину поруч із Василем.

Разом з моєю коханою Іриною Зінченко на хрестинах у родини Зажирків,

– офіційно підписав знімки Василь Вірастюк.

На світлинах молодша на 11 років обраниця зірки постала в обтислій сукні з леопардовим принтом, доповненій туфлями на підборах і прикрасами. Її темне волосся було розпущене, а образ доповнила червона помада. Сам Вірастюк обрав чорні штани та вишиту футболку. На кадрах пара обіймалася й ніжно притискалася одне до одного.



Василь Вірастюк з цивільною дружиною Іриною Зінченко / Скриншот зі сторіс Вірастюка



Василь Вірастюк і Ірина Зінченко / Скриншот зі сторіс Вірастюка

Вірастюк і Зінченко почали зустрічатися вже під час повномасштабної війни, хоча знайомі вони ще з 2019 року. Ірина народила Василю двох синів – Володимира та Ярослава.

Ще одна зіркова пара днями показала публіці особливу сторону свого особистого життя: імовірна дружина Артема Пивоварова засвітилась з округлим животиком на фестивалі.