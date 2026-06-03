Новостью Веня поделился на своей странице в инстаграме. Он показал фотографию с женой.

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На опубликованном фото Александр Венедчук показывает обручальное кольцо, а рядом стоит Карина. Вероятно, влюбленные сфотографировались после того, как официально оформили свои отношения.

Ну, я уже что? Ну, я уже все,

– написал юморист.

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Веня женился / Фото из инстаграма юмориста

Отметим, что экс-участник "Ветеранов космических войск" не рассказывает о своей личной жизни публично, поэтому о его отношениях с Кариной ничего не известно, а профиль девушки в инстаграме закрыт.

Кто такой Александр Венедчук?

Александр Венедчук получил известность благодаря "Лиге смеха", где выступал в составе команды "Ветераны космических войск". Впоследствии юмористы создали ютуб-канал с одноименным названием.

В декабре 2025 года Александр сообщил, что больше не является участником "Ветеранов космических войск". Он посвятил команде 8 лет. По словам Венедчука, никаких конфликтов и недоразумений не было.

В то же время Артем Дамницкий заявил, что не понимает, почему коллега принял решение покинуть проект. Он считает, что Веня поступил безответственно перед аудиторией.

Участником "Ветеранов космических войск" также является Влад Куран. На ютуб-канале проекта продолжают выходить юмористические шоу, в частности "Элиас", "Викторина", "Музыкальная передача".