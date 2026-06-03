Новиною Веня поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він показав фотографію з дружиною.

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На опублікованому фото Олександр Венедчук показує обручку, а поруч стоїть Карина. Ймовірно, закохані сфотографувалися після того, як офіційно оформили свої стосунки.

Ну, я вже що? Ну, я вже все,

– написав гуморист.

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Веня одружився / Фото з інстаграму гумориста

Зазначимо, що ексучасник "Ветеранів космічних військ" не розповідає про своє особисте життя публічно, тож про його стосунки з Каріною нічого не відомо, а профіль дівчини в інстаграмі закритий.

Хто такий Олександр Венедчук?

Олександр Венедчук здобув популярність завдяки "Лізі сміху", де виступав у складі команди "Ветерани космічних військ". Згодом гумористи створили ютуб-канал з однойменною назвою.

У грудні 2025 року Олександр повідомив, що більше не є учасником "Ветеранів космічних військ". Він присвятив команді 8 років. За словами Венедчука, жодних конфліктів та непорозумінь не було.

Водночас Артем Дамницький заявив, що не розуміє, чому колега ухвалив рішення покинути проєкт. Він вважає, що Веня вчинив безвідповідально перед аудиторією.

Учасником "Ветеранів космічних військ" також є Влад Куран. На ютуб-каналі проєкту продовжують виходити гумористичні шоу, зокрема "Еліас", "Вікторина", "Музична передача".